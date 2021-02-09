Астраханские таможенники пресекли контрабанду комплектующих для военной техники

Астраханская таможня возбудила два уголовных дела в отношении заместителя директора завода, расположенного в Волгоградской области, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда продукции военного назначения). Об этом сообщила пресс-служба южного таможенного управления.

Установлено, что в 2016-2019 годах замдиректора завода якобы перевозил без разрешительных документов через российско-белорусскую границу электронные комплектующие — кварцевые резонаторы, которые применяются в производстве военной техники. Всего с использованием международных почтовых отправлений было вывезено около 600 единиц такой продукции.

Контрабанду пресекли сотрудники Астраханской таможни и Управления ФСБ России по Волгоградской области.

Подозреваемому грозит наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до пяти лет.

Мария Шахрай