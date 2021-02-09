В Усть-Лабинском районе в результате массового ДТП перевернулся бензовоз

Авария с участием бензовоза, автобуса и трех легковых автомобилей произошла около 20:40 в понедельник 8 февраля на трассе Темрюк – Краснодар – Кропоткин в районе поселка Двубратский. В результате ДТП перевернулся бензовоз, произошел розлив нефтепродуктов, имеются пострадавшие, по предварительным данным погиб один человек.

На место происшествия были отправлены 37 человек, 16 единиц техники, в их числе - 11 человек личного состава и 4 единицы техники МЧС РФ, силы пожарно-поискового отряда 7 федеральной пожарной части №105 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Специалисты МЧС деблокировали одного из участников ДТП из автомобиля с помощью гидравлического оборудования, пострадавших госпитализировали в медицинские организации края. Силы ДРСУ ограничили розлив нефтепродуктов из поврежденного в аварии бензовоза путем обсыпки гравийно-песчаной смесью с ее последующей утилизацией.

На место происшествия прибыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, был развернут оперативный штаб, ситуация взята под особый контроль. С 21.:35 на участке автомобильной дороги, примыкающем к месту ДТП открыто реверсное движение.

Ольга Логинова