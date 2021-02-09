Художник Крисевич снова арестован за акцию «Сфера души русского человека»

Активист Павел Крисевич в понедельник снова арестован за перформанс «Сфера души русского человека». Акция прошла 24 января на Арбате в Москве и была посвящена «опасности существования в условиях авторитарного гнета». Адвокат Сергей Тельнов рассказал “Ъ”, что полицейские «знали о подготовке второго ареста» его доверителя уже на момент первого, в конце января.

После акций протеста в поддержку Алексея Навального 23 января и массовых задержаний их участников господин Крисевич облачился в робу заключенного и, находясь в шаре из колючей проволоки, выкрикивал политические лозунги. Прибывшие на место полицейские потребовали прекратить акцию и вылезти из шара, но, по словам художника, выбраться самостоятельно он не смог. После того как правоохранители достали его из «сферы души», художник был задержан и позже арестован на 14 суток за неисполнение требований полиции (ст. 19.3 КоАП). Отбыв наказание в воскресенье, Павел Крисевич был задержан на выходе из спецприемника и спустя сутки арестован снова, уже за повторное нарушение правил митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), на 25 суток.

«Павел арестован за одну и ту же акцию, что противоречит мнению Конституционного суда и Конституции, мы обязательно обжалуем это решение и в дальнейшем пойдем в ЕСПЧ, так как практика подобных арестов типична, а практика их обжалований — безуспешна»,— сказал “Ъ” Сергей Тельнов.

Мария Старикова