Bonum Capital закупилась «Цветным»

Единоличным владельцем «Цветного», одного из знаковых универмагов в центре Москвы, стала инвестгруппа Bonum Capital: ей окончательно перешли права собственности на здание площадью 36,5 тыс. кв. м и операционный бизнес. К осени новый владелец «Цветного» хочет запустить на базе универмага онлайн-маркетплейс.

Инвестиционная группа Bonum Capital и структура ВЭБ.РФ Rose Group 5 февраля закрыли сделку по переуступке прав собственности и консолидации 100% универмага «Цветной». Об этом “Ъ” сообщил представитель торгового центра. Детали сделки он разглашать не стал. В ВЭБ.РФ отказались от комментариев.

Универмаг «Цветной» был открыт в декабре 2010 года у станции метро «Цветной бульвар» в центре Москвы, общая площадь универмага — 36,5 тыс. кв. м. Создателем проекта выступала девелоперская Rose Group, которая с 2013 года перешла под контроль ВЭБ.РФ. Bonum Capital стала совладельцем «Цветного» в 2019 году, выкупив на публичных торгах у Сбербанка кредитные обязательства на 4,2 млрд руб. После этого Bonum Capital инициировала переговоры о выкупе прав собственности на все здание и операционный бизнес у Rose Group, уточняет представитель универмага.

Bonum Capital основана в 2013 году Муратом Алиевым, который работал в казначействе группы «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова. На рынке инвестиционную группу также связывают с предпринимателем, но в Bonum Capital настаивают, что единственным акционером и бенефициаром выступает Мурат Алиев. Среди проектов группы — консолидация и продажа ВТБ 85% акций банка «Возрождение».

В Bonum Capital рассказали, что совместно с командой «Цветного» разработана стратегия развития бизнеса на ближайшие два года. В частности, к осени в Москве планируется запустить онлайн-маркетплейс под брендом Tsvetnoy, а в 2022 году площадка должна начать работать в Санкт-Петербурге и других крупнейших городах страны. Инвестиции в этот проект не раскрываются. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, затраты на технологическую платформу могут составить не менее 100 млн руб., а основные инвестиции — в привлечение трафика — будут в несколько раз больше.

«Идея выглядит амбициозной, но сложной из-за конкуренции. Премиальный и сегмент выше среднего занимает успешно работающий интернет-магазин ЦУМа, а в среднем уже невозможно конкурировать с ключевыми маркетплейсами»,— говорит господин Бурмистров. Кроме того, «Цветной» рассчитывает обновить пул fashion-брендов, а весной должна начаться перестройка флагманского магазина косметической сети «Рив Гош» на первом этаже универмага. По собственным данным, сегодня в портфель торговых марок «Цветного» входит более 1 тыс. брендов, в том числе Bohemia, Adidas, Calvin Klein, DKNY.

Российский fashion-рынок стал одним из самых пострадавших сегментов потребительского сектора из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19. По подсчетам Fashion Consulting Group, в 2020 году продажи одежды, обуви и аксессуаров в РФ упали в пределах 25%, до 1,71 трлн руб. год к году. Восстановление к докризисным показателям может произойти не ранее 2025 года, полагают аналитики. Управляющий директор «Цветного» Ирина Рябко говорила, что из-за кризиса оборот универмага за 2020 год снизился на 19%. В 2019 году управляющее универмагом ООО «Цветной централ маркет» получило 987 млн руб. выручки и 22,1 млн руб. чистого убытка, следует из данных Kartoteka.Ru.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев считает, что Bonum Capital пошла на сделку, чтобы разрешить «особую» ситуацию, в которой находился универмаг. По его словам, оставив актив у себя на несколько лет, инвестгруппа может повысить эффективность бизнеса, чтобы в будущем продать универмаг консорциуму инвесторов или профильному игроку.

Никита Щуренков