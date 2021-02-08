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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: предоставлено Еленой Крюковой

Больше, чем поэт

Елена Крюкова стала лауреатом литературной премии имени Николая Благова

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Поэт из Нижнего Новгорода Елена Крюкова стала лауреатом литературной премии имени Николая Благова, которая была вручена во Дворце книги в Ульяновске. Она получила почетную награду за книгу стихотворений «Вера», главной темой которой стали пути человека к Богу. По словам Елены Крюковой, для нее самой важно, чтобы книга нашла своего читателя.


Елена Крюкова остается одним из ярких лиц литературного процесса. Она много работает с молодыми авторами, ведет семинары и мастер-классы. Участники этих семинаров уже печатаются, вступают в союзы писателей, получают литературные премии.

По ее словам, прошедший ковидный год позволил даже получить некий плюс работы онлайн. Елена Крюкова с Марианной Дударевой в Российском Университете дружбы народов с сентября по декабрь читали лекции по курсу «Основы писательского искусства».

Собеседница «ЪFM – НН» рассказала, что молодые поэты группируются вокруг нее, находятся с ней в творческом взаимодействии, и это она считает главным.

Едена Крюкова постоянно ищет новые пути общения с любителями поэзии. Созданный ею авторский театр представляет Нижний Новгород на престижных фестивалях.

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