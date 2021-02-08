В КГУ открыли центр приграничного сотрудничества

В Кургане открыли исследовательский центр приграничного сотрудничества. Учредителями проекта выступили Курганский государственный университет и институт экономики Уральского отделения Российской академии наук (Екатеринбург). Как сообщают в пресс-службе правительства региона, в центре будут объединены усилия ученых по социально-экономическому развитию приграничных территорий, он будет способствовать бизнесу и власти в решении проблемных вопросов. В частности, здесь будут заниматься вопросами сотрудничества Зауралья с Казахстаном.

В составе центра кандидаты и доктора наук, специалисты, которые занимаются вопросами развития региона, пространственного развития.