Путин предложил кандидата на должность прокурора Ростовской области

Владимир Путин предложил на должность прокурора Ростовской области кандидатуру Романа Праскова, сообщает пресс-служба Совета Федерации. Сейчас господин Прасков занимает должность прокурора Тульской области.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству проведет консультации по представленным президентом кандидатурам 9 февраля. Кроме кандидатуры Романа Праскова будут рассмотрены кандидатуры Павла Бухтоярова — на должность прокурора Пермского края, Андрея Ханько — на должность прокурора Иркутской области и Василия Щербакова — на должность прокурора Мордовии.

Как сообщается на сайте прокуратуры Тульской области, Роман Прасков в 2012 году начал работать в прокуратуре Приморского края. Он занимал должность прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел, наркоконтроля, службы судебных приставов и территориальных органов МЧС России, оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и наркоконтроля управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Приморского края. С 2016 года проходил службу в должности заместителя прокурора Брянской области. С августе 2018 года указом президента был назначен на должность прокурора Тульской области.

Напомним, прокурор Ростовской области Юрий Баранов подал рапорт об отставке в июне 2020 года. Сначала пост исполняющего обязанности занимал Андрей Сысоенков. В августе 2020 года исполняющим обязанности прокурора области был назначен Сергей Паволин.

Наталья Шинкарева