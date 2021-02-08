В Самарском техническом университете разрешили отчислять студентов и увольнять сотрудников за митинги

Участие педагогов и студентов в несогласованных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетах против государственного строя и Конституции РФ признано нарушением этики поведения в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ). Соответствующие поправки внесены в Кодекс этики и поведения работников и обучающихся вуза.

Если сотрудник или студент СамГТУ посетит несогласованную акцию, оценивать его действия будет специально созданная комиссия по этике служебного поведения работников и обучающихся. Ее представители могут рекомендовать ректору СамГТУ привлечь работника (обучающегося) к дисциплинарной ответственности. За это провинившимся могут сделать замечание, выговор, сотрудников — уволить, а студентов — отчислить, говорится в документе (.pdf).

Кодекс этики и поведения работников и обучающихся СамГТУ был изменен в конце января текущего года перед второй несанкционированной акцией протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального. Она состоялась 31 января и собрала около 500 человек.

Георгий Портнов, Самара