Свердловчанин отсудил у Почта-Банка более 5 тыс. рублей за запрос кредитной истории без его согласия

Свердловский областной суд частично поддержал решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила взыскать с Почта-Банка более 5 тыс. руб. за запрос кредитной истории местного жителя без его согласия, сообщила пресс-служба облсуда.

Суд установил, что осенью 2018 года житель Нижнего Тагила Александр К. оставил в магазине заявку на покупку товара в кредит. После этого он, потратив более 2,4 тыс. руб., платно запросил свою кредитную историю в нескольких бюро и выяснил, что ряд банков, в том числе Почта-Банк, запрашивали его кредитную историю без согласия. Мужчина обратился с жалобой в службу по защите прав потребителей. По постановлению службы с банка был взыскан штраф на сумму 30 тыс. руб. по ст. 14.29 КоАП РФ (Незаконное получение или предоставление кредитного отчета).

Потерпевший, желая компенсировать затраты на получение кредитной истории, подал иск в Тагилстроевский райсуд. Суд частично удовлетворил его, взыскав с банка более 7 тыс. руб., в том числе 3 тыс. руб. компенсации морального вреда, 330 руб. — материального вреда, 727 руб. — почтовых расходов и госпошлины.

Почта-Банк не согласился с решением районного суда и подал жалобу в Свердловский областной суд, в которой указал, что компенсация морального вреда была завышена. Облсуд частично поддержал решение Тагилстроевского райсуда, снизив размер компенсации до 1 тыс. руб. и взыскал с банка более 5 тыс. руб.

Михаил Мананников