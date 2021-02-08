08 февраля, понедельник
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Духовный лидер Ирана передал послание Путину

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал послание для президента России Владимира Путина. Его передал спикеру Госдумы Вячеславу Володину председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф. О чем говорится в письме, журналистам не сообщили.

«Мохаммад Багер Галибаф в ходе встречи передал председателю Государственной думы Вячеславу Володину послание президенту России Владимиру Путину от духовного лидера Ирана Али Хаменеи»,— говорится в сообщении пресс-службы Госдумы (цитата по ТАСС).

Мохаммад Багер Галибаф прилетел в Москву в воскресенье, 7 февраля. Он возглавляет парламентскую делегацию, которая прибыла в Россию по приглашению Вячеслава Володина. Это первый международный визит Мохаммада Багер Галибафа в качестве председателя парламента Ирана. Он пробудет в до 9 февраля.

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