Адвокат Мамаева подал жалобу на приговор Мосгорсуда

Защита футболиста Павла Мамаева подала кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда в отношении Мамаева. Адвокат оспаривает квалификацию его действий.

«В жалобе я прошу изменить апелляционный приговор от 3 августа 2020 года в части осуждения Павла Мамаева по пункту "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и ст. 116 УК РФ (побои). А именно, переквалифицировать действия Мамаева с ч. 2 ст. 115 УК РФ на ч. 1 ст. 115 УК РФ с применением в качестве наказания штрафа, освободив от его исполнения, а также оправдать Мамаева по ст. 116 УК РФ (побои)»,— рассказал ТАСС адвокат Игорь Бушманов.

«Я, как адвокат Павла Мамаева, буду настаивать на реабилитации и переквалификации части обвинений. Остальные защитники также остались недовольны решением и его обжалуют»,— уточнил адвокат в беседе с «РИА Новости».

В октябре 2018 года Павел Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука и устроили драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком. В мае 2020 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к полутора годам лишения свободы, а Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам. Все фигуранты были освобождены условно-досрочно. Мосгорсуд позднее вынес новое решение по уголовному делу — он снял обвинения в хулиганстве с троих осужденных и смягчил им наказание, квалификация и срок остались прежними только у Александра Кокорина.

Подробности — в материале “Ъ” «Кокорина и Мамаева рассудили по-разному».