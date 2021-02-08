Новый Nissan Pathfinder появится в России

Компания Nissan представила новое поколение кроссовера Pathfinder, которое будет продаваться в России.
Nissan Pathfinder Platinum. Фото: Nissan
Nissan Pathfinder Platinum. Фото: Nissan
Nissan Pathfinder Platinum. Фото: Nissan
Автомобиль построен на доработанной платформе предшественника, при этом получил полностью новый дизайн кузова в стилистике современных моделей марки, а также переработанный салон. Кроссовер выйдет на рынок в 7- и 8-местном вариантах компоновки.
Pathfinder получил полностью цифровую приборную панель с проекционным дисплеем, новую мультимедийную систему. В оснащение входят фирменный комплекс систем активной безопасности SafetyShield 360 и «полуавтопилот» ProPilot.
Модель для рынка США получила 288-сильный атмосферный бензиновый 3,5-литровый V6 в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с режимами Standard, Sport, Eco, Snow, Sand, Mud/Rut и Tow. Доступны и переднеприводные версии.
О характеристиках Nissan Pathfinder для российского рынка пока не сообщается. Напомним, кроссовер покинул Россию в 2017 году, а продажи нового поколения модели должны начаться до конца 2021 года.