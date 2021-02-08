Посещаемость фитнес-центров выросла в январе

В январе у фитнес-центров выросли продажи и посещаемость, сообщило Национальное фитнес-сообщество. Однако к докризисным показателям они еще не вернулись. На рынке ожидают восстановления индустрии не ранее 2023 года.

«В январе ключевые показатели для фитнес-отрасли, такие как продажи клубных карт, дополнительных услуг, показали оптимистичный прирост. Отрасли удалось выйти из пике, адаптировавшись к новым условиям»,— сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина (цитата по ТАСС).

Продажи клубных карт в среднем по сравнению с октябрем 2020 года, худшим по этому показателю после выхода из карантина, выросли на 25,5%. В октябре продажи упали на 39,92%. Однако по сравнению с январем 2020 года продажи оказались ниже на 13,7%.

Посещаемость фитнес-клубов также восстанавливается. Для сравнения, в августе и декабре 2020 года падение по сравнению с прошлым годом составило 38,4% и 26,8% соответственно. В январе падение составило 20%.

«Восстановление фитнес-индустрии займет длительный период. 2023 год — это минимальный срок при условии, что ситуация с COVID-19 не изменится в худшую сторону. Показательным станет для отрасли первое полугодие 2021 года»,— считают в Национальном фитнес-сообществе.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о социальном налоговом вычете по налогу за траты на физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе фитнес. Вычет будет производиться в размере фактических расходов, но не более 120 тыс. руб. в год вместе с другими социальными налоговыми вычетами. Максимальная выплата с учетом ставки 13% составит 15,6 тыс. руб. в год. Документ был принят в первом чтении.

Подробности — в материале “Ъ” «В фитнес-клуб за налоговым вычетом».