В Саратове задержан депутат Николай Бондаренко

Сегодня в Саратове был задержан депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информацию подтвердила депутат госдумы от компартии Ольга Алимова.

Сотрудники правоохранительных органов встретили господина Бондаренко в подъезде дома. По словам коммуниста, его увезли в отдел «без каких-либо обоснований». Ольга Алимова не исключает, что задержание может быть связано с участием ее соратника в протестной акции (в поддержку Алексея Навального 31 января) в качестве наблюдателя, размещением в зале заседаний думы плаката «Нет политическим репрессиям!» либо с его заявлением о намерении выдвинуться на выборы в госдуму.

Марина Ковалева