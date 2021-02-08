Бизнесмены предложили отстранить Юлию Навальную от выборов в Госдуму

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков направил письмо к спикерам Госдумы и Совета федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко с идеей запретить иностранным агентам и членам их семей баллотироваться на выборах всех уровней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст письма. По мнению господина Янсукова, таким образом получится не допустить Юлию Навальную, жену политика Алексея Навального, к выборам в Госдуму в 2021 году.

«Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной… позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны»,— указано в письме господина Янсукова. Он называет Алексея Навального иностранным агентом, хотя Минюст РФ не включал того в список физических лиц—иностранных агентов. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и некоторые другие инициативы политика объявлены иностранными агентами, однако идея президента ассоциации касается только физических лиц.

Оппозиция Белоруссии называет Светлану Тихановскую победителем президентских выборов 2020 года. Госпожа Тихановская стала оппонентом действующего президента Александра Лукашенко после того, как против ее мужа Сергея Тихановского арестовали по обвинению в массовых беспорядках.

«Прошу вас рассмотреть возможность внесения в законодательство… нормы, запрещающей физическим лицам, признанным иностранными агентами, а также членам их семей (близким родственникам) выдвигать свои кандидатуры и быть выдвинутыми на выборах всех уровней — федеральном, региональном и муниципальном»,— написал господин Янсуков спикерам российского парламента. Он утверждает, что такая мера нужна в связи с «желанием западных официальных лиц повлиять на избирательный процесс».

После акций протеста 23 и 31 января, проведенных сторонниками Алексея Навального, руководитель сети региональных штабов Леонид Волков объявил о перерыве. Соратники оппозиционера намерены сконцентрироваться на программе поддержки наиболее сильных оппозиционных кандидатов «Умное голосование». Отметим, что в 2020 году юрист ФБК Любовь Соболь объявляла о намерении принять участие в грядущих выборах в Госдуму.

О планах оппозиции на выборы в Госдуму в 2021 году — в материале “Ъ”.