ФНС поддержала идею частного маркетплейса по банкротству

Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев заявил, что считает необходимым создание удобного для конечного пользователя сервиса, который позволил бы посмотреть, оценить и купить конкурсную массу, сформированную при банкротстве. Он сравнил его с бытовыми маркетплейсами и сказал, что считает целесообразным участие компаний, уже имеющих опыт в создании онлайн-витрин.

Господин Чекмышев заявил, что законопроектом, включающим в себя положения о маркетплейсе по банкротству, «предусмотрен выбор оператора, которым может быть и негосударственный орган». «Главное — сделать ресурс максимально удобным для потенциальных покупателей банкротного имущества, поэтому имеющиеся компетенции по созданию маркетплейсов, скорее всего, будут иметь значение»,— сказал он в интервью «Ведомостям». По его словам, порядок назначения оператора определит правительство РФ.

По мнению замглавы ФНС, конкурсная масса на маркетплейсах по банкротству должны быть представлена «в таком же понятном вам виде», как и на потребительских сайтах — «с картинками, пользовательскими характеристиками, с указаниями на то, где это находится, как посмотреть».

Минэкономики представило идею маркетплейса по банкротству в феврале 2020 года. По словам замглавы Минэкономики Ильи Торосова, сервис должен позволить отфильтровать информацию и «подготовиться к старту торгов» (цитата по РБК). Он отмечал, что создания маркетплейса по банкротству позволит увеличить продажи и возврат задолженности кредиторам.