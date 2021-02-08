5,2 процента составила инфляция в годовом выражении в январе 2021 года, сообщил Росстат. Ускорение показателя с 4,9% в декабре 2020 года объясняется во многом низкой базой января 2020 года. Вместе тем в январе 2021 года в помесячном выражении рост потребительских цен замедлился до 0,67% с 0,83% в декабре, а с исключением сезонности — до 0,37% с 0,53% соответственно, оценили в Минэкономики. Инфляция с исключением волатильных компонент — продовольствия, регулируемых цен/тарифов и подакцизной продукции, по оценкам министерства, составила в январе 4,3% против 4,1% в декабре. В феврале ведомство ожидает снижения показателя в помесячном выражении до 0,5–0,6%.