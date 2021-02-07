Cимоньян опровергла приписанные ей оскорбительные слова о пенсионерах

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что не говорила приписанных ей оскорбительных слов о пенсионерах.

«Я просто потрясена негодяйством редакторов, которые приписали мне слова, которых я, разумеется, никогда не говорила и не могла сказать,— заявила в воскресенье главный редактор RT Маргарита Симоньян.— Эти мерзавцы прекрасно знают, что я этого не говорила, поскольку в их распоряжении есть видео. Вот так у нас теперь работают некоторые медиа. Пусть это будет на их совести».

Ранее широкий резонанс в социальных сетях и СМИ вызвала реплика госпожи Симоньян в прямом эфире программы «Соловьев-LIVE» на YouTube, в которой она заявила, что «мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 90-х». «Сейчас говорят: пенсии маленькие. Да, они маленькие, но они несопоставимо больше, чем были, и они растут. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили»,— сказала Маргарита Симоньян.