Уголовный суд подвергся обвинениям

Израильские политики и военные столкнулись с угрозой предстать перед Международным уголовным судом (МУС) за военные преступления, совершенные на палестинской территории. Израиль всегда настаивал на своей неподсудности, доказывая, что он сам — не участник МУС, а Палестина, не будучи суверенным государством, не подпадает под юрисдикцию суда. Однако в пятницу МУС принял предварительное решение распространить свои полномочия на Западный берег реки Иордан и сектор Газа.

Первая палата предварительного производства МУС постановила большинством голосов, что территориальная юрисдикция суда по ситуации в Палестине, имеющей статус участницы Римского статута (договор об учреждении МУС), распространяется на оккупированные Израилем с 1967 года территории, а именно Газу и Западный берег, включая Восточный Иерусалим. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте МУС. Прокуратура МУС приветствовала «внесение юридической ясности в вопрос территориальной юрисдикции» и обещала принять решение по дальнейшим шагам.

Прокуратура МУС начала предварительное изучение ситуации в Палестине 16 января 2015 года. В мае 2018 года, несмотря на угрозы со стороны США, Палестина направила официальное обращение в МУС расследовать преступления, совершенные на ее территории после 13 июня 2014 года, когда Израиль проводил военную операцию «Нерушимая скала» в секторе Газа. Но речь в запросе шла о действиях не только Израиля, но и палестинского движения «Хамас», которое контролирует Газу. Ценой этого шага стало закрытие офиса Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. 20 декабря 2019 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что «ситуация удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования».

Израиль выдвинул свои аргументы: Палестинская администрация не соответствует критериям государственного суверенитета, и ее присоединение к Римскому статуту не может стать основанием для расширения уголовной юрисдикции. Кроме того, в сделанном в декабре 2019 года заявлении юридического советника израильского правительства Авихая Мандельблита отмечалось, что Израиль имеет претензии на ту же территорию, на которую палестинцы пытаются распространить юрисдикцию суда, и уже есть договоренность разрешать спор о будущем статусе этой территории в рамках двусторонних переговоров. «Обращаясь в МУС, палестинцы стремятся нарушить рамки, согласованные сторонами, и подтолкнуть суд занять позицию в политических вопросах, которые должны решаться путем переговоров, а не в рамках уголовного процесса»,— подчеркнул господин Мандельблит. Он также напомнил, что Израиль не является участником МУС и, соответственно, юрисдикция суда на него не распространяется.

В то время как палестинские власти назвали решение МУС, пусть и предварительное, «победой справедливости», израильское руководство не скрывает возмущения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил МУС в «изощренном антисемитизме». «Этим решением трибунал нарушил право демократических стран защищаться от терроризма»,— сказал он. Премьер также указал: «Этот трибунал (МУС.— “Ъ”) был создан для предотвращения зверств, таких как геноцид еврейского народа нацистами, а теперь он атакует единственное еврейское государство».

В заявлении, сделанном от имени Армии обороны Израиля и начальника генштаба, отмечена решимость продолжать защищать безопасность страны и ее граждан, а также в случае необходимости оказать необходимую поддержку своим военным, включая тех, кто уже закончил срочную службу. Еще летом в израильских СМИ появилась информация, что Минобороны составило секретный список из нескольких сотен высокопоставленных израильских чиновников, которые могут стать мишенью расследования МУС. По данным газеты «Гаарец», в него входят от 200 до 300 человек, в том числе: Биньямин Нетаньяху; бывшие министры обороны Моше Яалон, Авигдор Либерман и Нафтали Беннет; бывшие начальники Генштаба Бени Ганц и Гади Айзенкот, а также его нынешний глава Авив Кохави; бывший и нынешний руководители Службы общей безопасности («Шабак») Йорам Коэн и Надав Аргаман. Издание предполагает, что в список входят и люди, занимающие гораздо более низкие должности, как офицеры, так и гражданские должностные лица, в том числе те, кто участвует в выдаче различных типов разрешений на строительство поселений на оккупируемой территории.

Несмотря на частичное изменение своей политики в отношении палестинцев, в том числе возвращение офиса ООП в Вашингтон, новая администрация США не отказалась от поддержки израильской позиции относительно МУС. Госдепартамент выразил обеспокоенность в связи с решением суда. Напомним, что США не подписывали Римский статут и не раз возмущались попытками МУС начать расследование в отношении возможных преступлений, совершенных американскими военными в Афганистане. В июне президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции в отношении должностных лиц МУС, участвующих в расследовании или судебном преследовании американских военных без согласия Вашингтона.

Впрочем, пока нет ясности, решится ли прокурор МУС Фату Бенсуда на открытие дела против Израиля и «Хамаса». Срок ее полномочий истекает в июне. Как поведет себя ее преемник, тоже вопрос. Предполагается, что его имя будет названо в ближайшее время. Если же делу будет дан ход, расследование может затянуться. Юристы считают, что самым сложным будет найти доказательства, чтобы связать лица, принимающие решения, с преступлениями, которые, предположительно, были совершены. Есть и еще один нюанс. Палестинскому руководству очень некстати сейчас ссориться с «Хамасом» и поднимать вопрос о его преступлениях. Как раз на этой неделе в Каире должны пройти очередные переговоры движения «Фатх» (представляет Палестинскую администрацию) с «Хамасом». Они должны урегулировать спорные вопросы перед намеченными на весну и лето выборами парламента и президента Палестины.

Марианна Беленькая