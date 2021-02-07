Посол Украины обвинил Штайнмайера в искажении истории и поддержке России

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обвинил федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в искажении истории Второй мировой войны, пишет «Укринформ».

Господин Штайнмайер дал интервью газете Rheinische Post, в котором высказался за достройку газопровода «Северный поток-2». По его мнению, это поможет наладить отношения между Россией и Германией. Также политик добавил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина нападения нацистской Германии на Советский Союз и в результате войны погибли более 20 млн человек в бывшем СССР. «Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права выпускать из поля зрения этот более широкий контекст»,— сказал президент.

Андрей Мельник заявил, что высказывания президента вызвали у жителей Украины «настоящий шок». Он считает, что таким образом ФРГ поддерживает «навязываемый российской пропагандой нарратив» о том, что Германия должна нести свою историческую ответственность только перед Россией. По его мнению, такая трактовка является «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов», прежде всего украинцев, миллионы которых погибли в войне.