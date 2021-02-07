Турпоток в Петербург сократился на 70%

Петербург за прошлый год посетили 2,9 млн туристов. Из них почти полмиллиона – иностранцы. Об этом заявила заместитель главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

По ее словам, падение туристического потока составило 70%, количество иностранных гостей снизилось на 82%. Госпожа Гвичия добавила, что программа кешбэка положительно сказалась на семейном туризме.

Добавим, что петербурсгкие власти намерены предпринимать меры по восстановлению турпотока сразу после того, как пандемия пойдет на спад. Город вошел в третий этап программы туристического кэшбэка.