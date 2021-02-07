Глава Приамурья советует жителям отказаться от дальних поездок из-за нехватки бензина

Губернатор Амурской области Василий Орлов порекомендовал автовладельцам по возможности отложить дальние поездки из-за дефицита бензина. Проблемы с бензином на Дальнем Востоке возникли после закрытия на ремонт Хабаровского НПЗ, сейчас он возобновил производство. В понедельник, 8 февраля, в Приамурье ожидается поступление 13 цистерн топлива.

«Друзья, ситуация с бензином пока не нормализовалась, как мы ожидали. До сих пор на заправках встречаются очереди, мне пишут и присылают фотографии»,— написал господин Орлов в Instagram. По информации, полученной от Хабаровского НПЗ, сегодня ночью на предприятии выпустили 600 т бензина марки АИ-95.

Прокуратура Хабаровского края 3 февраля начала проверку из-за дефицита бензина. Она намерена «дать оценку» действиям органов власти и руководства местного НПЗ.

О ситуации с дефицитом топлива читайте в публикации “Ъ” «Дальний Восток заправит прокуратура».