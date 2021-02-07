Глава Дагестана взял на контроль расследование убийства в Махачкале

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после убийства бывшего главы села Новокули в отделе полиции в Махачкале, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаев. Преступление произошло вечером 6 февраля, по делу об убийстве задержаны два сотрудника Росгвардии.

«Сергей Меликов обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики и выразил уверенность в объективном расследовании данного дела»,— сказал господин Гаджибалаев.

Как сообщали в СУ СК по региону, двое сотрудников Росгвардии «из-за ранее возникших неприязненных отношений» намеренно расстреляли 34-летнего местного жителя из огнестрельного оружия. Позже стало известно, что речь идет о бывшем главе села Новокули Новолакского района Абакаре Капланове.

В МВД по республике сообщали, что инцидент произошел вследствие «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией».