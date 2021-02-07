Двух сотрудников Росгвардии задержали по делу об убийстве в отделе полиции в Махачкале

Следственное управление СКР по Дагестану задержало двух сотрудников Росгвардии по подозрению в убийстве 34-летнего местного жителя в отделе полиции по Советскому району Махачкалы. Убийство было совершено из огнестрельного оружия. СКР не уточняет имя погибшего, ранее источники нескольких СМИ сообщили об убийстве в этом отделе полиции экс-главы поселка Новокули в Дагестане Абакара Капланова.

Преступление произошло вечером 6 февраля. «В одном из кабинетов здания отдела полиции... из-за ранее возникших неприязненных отношений, с целью совершения убийства двое сотрудников управления Росгвардии по Республике Дагестан из имевшегося при них огнестрельного оружия произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего местного жителя»,— говорится в сообщении СКР.

Мужчина умер «в результате причиненных множественных огнестрельных ранений в различные части тела». Управление СКР возбудило дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Источник «Интерфакса» ранее сообщил, что убийство произошло в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе города. По информации «РИА Новости», его убили в кабинете начальника Советского РОВД. Из-за произошедшего у здания полиции вечером 6 февраля собрались сотни человек.