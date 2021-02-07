Поезд Владивосток—Москва задержан из-за схода вагонов с рельсов

На станции Нанагры в Забайкальском крае сошли 17 вагонов грузового поезда. По сообщению Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), из-за этого ожидается задержка поезда, следующего из Владивостока в Москву.

«Из-за схода вагонов грузового поезда… ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования № 61 сообщением Владивосток—Москва с остановкой на станции Могоча»,— указано на сайте железной дороги. Подразделение РЖД отмечает, что пассажиров поезда обеспечат бесплатным питанием.

Грузовой поезд сошел с рельсов 6 февраля в 23:56 мск. Информации о пострадавших не было. ЗабЖД отмечает, что ликвидация последний схода проходит при температуре воздуха 38°С. Из-за инцидента движение поездов по станции было приостановлено, а пригородный поезд № 6220 Зилово—Ксеньевская — отменен.