Коронавирус в Ярославской области: заболели еще 180 человек и четверо скончались

В Ярославской области за сутки произошло четыре смерти от коронавируса. Скончались две женщины 1951 года рождения и мужчины 1955 и 1972 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 180 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 166 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 6 февраля, в регионе официально подтверждено 29217 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 27473 человека выздоровели. 328 пациентов скончались. В больницы госпитализирован 1240 человек, из них 694 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 546 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 14689 человек. На втором месте Рыбинск — 3567 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1630 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 218, 195 и 148 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2803 теста на COVID-19. На карантине находятся 7828 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов