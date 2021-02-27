Сегодня исполняется 57 лет руководителю Роспечати Михаилу Сеславинскому

Его поздравляет руководитель Фонда Солженицына Наталия Солженицына:

— Дорогой Михаил Вадимович! В день Вашего рождения уместно поздравить всех, кто полтора десятка лет соприкасался с руководимым Вами Агентством: сколько доброго Вы сделали для нашей уязвимой культуры, сколько разумных проектов и полезных начинаний канули бы без Вашей поддержки! Пусть всегда сопутствует Вам уверенность в нужности Вашего дела. Сердечно желаю здоровья, душевного равновесия в переходный период и верных друзей.

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