Jil Sander Men

Люси и Люк Мейер отлично работают с холодноватым твердым минимализмом в одежде. Но в этот раз они осознанно решили смягчить стиль.

Мужская коллекция Jil Sander этого сезона принципиально делалась более мягкой — и визуально, и тактильно. Но она остается прежде всего осмысленной, силуэты всех вещей строги и ясны, а детали связаны с практическим применением. Вот, например, маленькое кольцо на рукаве просторной угловатой по силуэту куртки — это часть застежки, потому что рукава отстегиваются. Шейные косынки преобразовываются в капюшоны, башлыки и поясные ремни. Совершенно неожиданно для такого бренда, как Jil Sander, в коллекции появляются трикотаж и сумки, ручные и поясные, с нарочито наивными надписями — о желтой луне или синеве в окнах. Кстати, и поясные сумки подчеркнуто мягки и напоминают о модных пару сезонов тому назад мужских фартуках. Но все эти утешительные предметы одежды и аксессуары лишь дополняют главное — строгие и чистейшие по линиям пальто, рубашки, брюки и жакеты идеальных пропорций. К тому же все это действительно доставляет тактильное удовольствие: Jil Sander использует японские хлопок и шерсть высочайшего качества.

Марина Прохорова