Вот так выглядит минималистический стиль в наступившем сезоне. Он нежен и романтичен, с кружевом и искусственными цветами. Есть даже полкорсета.

Цветы на гирляндах, исполняющих роль то ли ожерелья-сотуара, то ли боа, строгие и черные. Закрывающий половину тела кожаный редуцированный корсаж похож на футуристический доспех и выглядит сурово, почти грозно. Кружева тоже своеобразны — абстрактные, подчеркнуто небрежные, связанные сеткой с крупными неровными ячейками, они свободно прикрывают обтягивающие платья-майки. Но все равно видно отступление от заветов основательницы бренда. Вполне успешное и оправданное, потому что получилось красиво. И потому, что дизайнеры Jil Sander умеют виртуозно обращаться с минималистическим стилем, а это умение дает им право на некоторую вольность.

По словам Люси и Люка Мейер, уже три года создающих коллекции для Jil Sander, они старались смягчить свой узнаваемый, четкий и изначально сухой силуэт и сделать коллекцию в неформальном, повседневном стиле. В их понимании этот стиль не подразумевает ни спортивных вещей, ни домашних. Просто в коллекции мало строгих формальных костюмов, зато есть прозрачные смокинги из органзы. И еще ранее непредставимые у бренда золотые сапоги и мягкие сумки — неожиданные, но очень радостные по настроению. А так основа коллекции — блузки, рубашки, платья-рубашки из тонкого габардина, органзы и джерси. Платья и блузки мягко обрисовывают естественный силуэт, подолы платьев и юбок расклешены, платья-футляры надеваются либо с кружевной накидкой, либо с брюками. Так что коллекция Jil Sander остается рассчитанной на рассудочных интеллектуалок. Просто правила любого стиля со временем меняются и должны меняться, для того чтобы оставаться современными. Люси и Люку Мейер в Jil Sander это правило соблюдать удается.

Марина Прохорова