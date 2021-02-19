Hermes Homme

Самое оптимистичное в нынешние времена — то, что неизменно. Легкая, профессиональная, стабильная в качестве и красоте работа. Как у Вероник Нишаньян.

Поскольку коллекция не только создавалась, но и демонстрировалась в условиях локдауна, неизменный уже почти 30 лет креативный директор мужской линии Hermes Вероник Нишаньян создала презентацию совместно с Сирилом Тестом, режиссером драматических представлений, снятых потоковым видео. И в результате стало возможным почти по-настоящему увидеть последний этап перед показом коллекции, то, что происходит за кулисами. Как все эти вещи надеваются и как быстро приноравливаются к телу, как в них двигаться — и почему стилисты с Вероник Нишаньян во главе сочетают их так или иначе. Кроме того, у Нишаньян появилась возможность прокомментировать новую коллекцию не на ходу, как во время традиционных недель моды, а вдумчиво. И этот ее комментарий может убедительно объяснить, почему мужские коллекции Hermes прекрасны неизменно. Она говорила про детали, про технику, про то, как правильно надеть и показать каждый предмет, про принты, платки и сандалии, а не про философию и ДНК, и, видимо, этот подход верен. А вторую причину красоты Hermes объяснить нельзя, потому что она связана с огромным талантом Вероник Нишаньян.

Марина Прохорова