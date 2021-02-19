Локдаун и связанные с ним проблемы сильно повлияли на коллекции нынешнего сезона. Надеж Ванье-Цыбульски посвятила свою работу прикосновениям.

Комментируя эту коллекцию, Ванье-Цыбульски сказала, что у людей отняли тактильные ощущения, и поэтому она хотела бы создать вещи, хоть немного восполняющие тактильный голод и необходимость в человеческих прикосновениях. Разумеется, в этой коллекции Hermes нежность и чувственность проявлены неявно и очень деликатно — Hermes в исполнении нынешней фэшн-директрисы женской линии определенно выглядит как бренд, рассчитанный на интеллектуальную часть обеспеченных женщин. А в этом сезоне стало особенно заметно, что Надеж Ванье-Цыбульски успела поработать с Фиби Файло. Вещи кажутся более мягкими, естественные изгибы человеческого тела чуть более ярко выражены. Но если честно, контакт с любой вещью Hermes доставляет тактильное удовольствие, настолько хороши и материалы, и исполнение.

Еще одной важной темой коллекции этого сезона стала эллинистическая керамика — отсюда и цветовая гамма, и плавные линии объемов, несколько больших, чем обычно у бренда в последние годы, и подчеркнутые талии и бедра. Крупные, отстающие от тела кожаные сетки как верхний слой трикотажных маленьких платьев и как их тень, Платья, составленные из квадратов кожи. Свободные брюки и юбки поверх маленьких боди или в сочетании с немыслимыми ранее для бренда кроп-топами, мягкие пальто с воротниками-шарфами изящны и кокетливы настолько, насколько вообще можно назвать кокетливым стиль Hermes. А еще характерные для бренда узкие неброские ремни с пряжками и молнии, тонкая кожаная оплетка краев платьев и летних пальто. Сумки Hermes этого сезона как никогда просты и минималистичны. Конечно же, и у них тоже потрясающее качество.

Марина Прохорова