Две буквы в 11 графиках Как изменилось восприятие полиции после переименования

7 февраля исполняется десять лет со дня подписания президентом России Дмитрием Медведевым федерального закона «О полиции». Сколько стоила реформа и как за это время изменился образ сотрудников органов правопорядка в обществе и СМИ — в инфографике “Ъ”.

Публичное обсуждение будущего закона «О полиции» началось в августе 2010 года с подачи президента Дмитрия Медведева. Первые опросы, проведенные в том же месяце, показали скептическое отношение граждан к реформе.

У многих полицейские ассоциировались с чем-то заграничным, западным и чуждым России.

Со временем отношение граждан к органам правопорядка улучшилось.

Пик доверия к полиции пришелся на 2016 год, после чего начался некоторый спад.

В средствах массовой информации полиция быстро вытеснила привычную милицию, но до сих пор не смогла достичь того внимания СМИ, которое было до реформы.

При этом просторечное название «мент» никуда не исчезло. По данным «Медиалогии», его употребление в социальных сетях даже растет.

Контекстный поиск по центральным и региональным СМИ показал, что слово «милиция» в свое время чаще употреблялось рядом со словами «доверие» и «палочная система» (искоренение последней как раз было одной из задач реформы). Зато полиция оказалась впереди по «автозакам», а по «дубинкам» ситуация за десять лет не изменилась.

В целом о полиции чаще говорили в позитивном контексте, но и негативных упоминаний также стало чуть больше.

В конце 1990-х годов на экранах стали появляться малобюджетные сериалы о работе правоохранительных органов. Зрителю полюбились телевизионные «менты» из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы», носившие мешковатые свитера и разъезжавшие на старых отечественных машинах. В конце 2000-х главным милицейским суперхитом стал «Глухарь», а после реформы простых работяг-оперов с улиц начали смещать «Мажоры» и комедийные «Полицейские с Рублевки».

Переименование милиции в полицию обошлось российскому бюджету почти в 1,9 млрд руб. вместо запланированного полумиллиарда. Однако в 2013 году глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая подчеркнула, что переименование сыграло имиджевую роль: «Оно было дорогим, но необходимым. Так или иначе эта работа подтверждает, что в обществе меняется отношение к полиции».

Чтобы узнать, как устроена полиция, придется прочесть соответствующий федеральный закон, который стал вдвое толще закона «О милиции».

За время действия закона в него внесли 47 поправок. Многие из них касались расширения полномочий сотрудников. Так, полицейских наделили правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, транспортной полиции разрешили применять электрошокеры, полицию наделили правом объявлять гражданам обязательные к исполнению предостережения. Также в декабре 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит правоохранителям вскрывать автомобили и квартиры, выставлять оцепление вокруг жилых домов и применять огнестрельное оружие в случаях, которые полицейский оценивает как «угрозу нападения».

Андрей Егупец, Евгений Козичев, Артем Косенок, Михаил Малаев, Евгений Федуненко