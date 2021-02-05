Canalys назвала лидеров российского рынка смартфонов

Исследовательская компания Canalys представила свой отчет о ситуации на российском рынке смартфонов в четвертом квартале 2020 года. Как следует из отчета (имеется в распоряжении редакции), наибольшую долю рынка (25%) в последние три месяца прошлого года занимала компания Huawei. Чуть меньше, 24%, была доля компании Xiaomi. Третьей по доле рынка в России оказалась Samsung с 20%.

В пятерку лидеров, кроме того, вошли Apple (17%) и принадлежащий корпорации BBK Electronics бренд realme (4%). Он же лидирует по темпам роста по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 335%. Компания Xiaomi оказалась единственной из тройки лидеров, зафиксировавшей рост (11%), притом что сокращение доли у Huawei составило 27%, у Samsung — 18%. Покинувшая тройку лидеров Applе тем не менее зафиксировала рост 9%.

Андрей Келекеев