Подробно о Бритни

Новый документальный фильм «Framing Britney Spears» — это проект телекомпании FX, созданный при содействии New York Times, который подробно рассказывает о жизни, творчестве и даже внешности певицы и поднимает драматичный вопрос опекунства над Бритни. Спирс находится под опекой своего отца Джейми с 2008 года.

Документальный фильм — результат всеобъемлющего анализа публикаций в СМИ и ее социальных сетях. Он особо примечателен тем, что отец поп-звезды Джейми официально контролирует ее карьеру и финансовое состояние, поэтому тема суда, битва за надзор над ней и назначение Джейми ее официальным опекуном поднимается создателями отдельно. Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джейми 13 лет. В прошлом году певица начала процесс избавления от опеки отца через суд.

В фильме, который входит в серию документальных проектов New York Times Presents, также собраны старые интервью со звездой, видео с выступлений и мнения ее помощника, юристов и сторонников (в том числе тех, кто возглавляет движение #FreeBritney). Напомним, фанаты певицы интерпретируют странности в поведении Бритни в социальных сетях как зашифрованные послания о помощи. Так, в сети появилось это движение в защиту звезды. Фильм должен наглядно продемонстрировать, насколько певица действительно может иметь контроль над собственным имиджем, работой и личностью.

Премьера фильма состоится уже сегодня на телеканале FX и в онлайн-сервисе Hulu.