Дом по переулку Кривошлыковскому исключили из программы капремонта

В Ростове-на-Дону дом по адресу пер. Кривошлыковский, 4 исключен из программы капитального ремонта. Об этом жильцы дома сообщили 161.ru. Жители дома снова обратились в требованием признать решение о сносе дома незаконным.

Как сообщил изданию директор фонда капремонта Ростова Владислав Крюков, дом был исключен из списка программы на капитальный ремонт в связи с решением суда о сносе, которое было вынесено в августе 2020 года. «Я лично был в доме и видел, что все признаки аварийности в доме есть и, естественно, никакой ремонт фасада делать в этом году нецелесообразно. Если суд отменит постановление о сносе, то дом восстановят в списках»,— сообщил господин Крюков изданию.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в 2016 году департамент ЖКХ и энергетики города объявил, что в 2021 году в здании отремонтируют подвальные помещения, фасад и фундамент, и жильцы оплачивали взносы за капитальный ремонт. Как сообщали жильцы, в доме образовалась трещина после начала строительства рядом здания «Донэнерго». Уже в августе 2020 года дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Администрация города сообщала, что решение о сносе было принято по результатам трех экспертиз. Однако, по данным жильцов, об экспертизах они не было уведомлены. В декабре 2020 года главе Пролетарского района города Егору Долматову был объявлен выговор, так как он не проинформировал жителей дома о проведенной экспертизе, которая показала аварийность здания.

В декабре с жителями дома встретился глава городской администрации Алексей Логвиненко. Он предложил компромисс: у собственников квартир, которые не хотят жить в доме, жилье будет выкуплено по рыночной стоимости, а остальным жильцам власти Ростова будут содействовать в ремонте. Кроме того, глава горадминистрации сообщил о проведении еще одной экспертизы. В пресс-службе администрации не смогли оперативно уточнить, была ли она проведена.

Наталья Шинкарева