В Ульяновской области Карсунский район остается лидером по уровню заражений COVID-19

По данным регионального управления Роспотребнадзора, по количеству заражений COVID-19, зафиксированных с начала пандемии, в Ульяновской области продолжает лидировать Карсунский район, где в пятницу общее количество заражений составило 1343 случая – 6,23% от численности населения района.

Высоким остается это показатель в Инзенском районе области – 5,52% от численности населения (1574 случая, суточный прирост - 24 случая), в Мелекесском районе (5,08%, 1634 случая, прирост - 6 случаев) и в Сенгилеевском районе (4,7%, 968 случаев). В Димитровграде общее количество заражений составило 5,68% (6450 случаев). В то же время в городе атомщиков заметно снизился суточный прирост заражений. Если в конце ноября он был на уровне 64 случаев в сутки, то в четверг он составил 8 случаев, в пятницу – 9 случаев. Коэффициент распространения инфекции в Димитровграде снизился до 0,89 (снижение заболеваемости).

В Ульяновске общее количество заражений с начала пандемии выросло до 25512 случаев, что составляет 4,06% от численности населения города. Наибольшее количество заражений, как и ранее, зафиксировано в Ленинском районе областного центра – 6349 случаев, или 5,85% от численности района. В Железнодорожном районе города это показатель составляет 4,35% (3270 случаев), в Засвияжском районе – 3,61% (8175 случаев). Лучше всего ситуация в Заволжском районе Ульяновска – 3,44% (7628 случаев).

Сергей Титов, Ульяновск