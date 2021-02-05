Спор «Салехардэнерго» с ФНС из-за налога на прибыль направили на новое рассмотрение

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вернул на новое рассмотрение в суд первой инстанции спор о доначислении АО «Салехардэнерго» более 66 млн руб. налогов. Ранее арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) признал незаконным решение ямальской МИФНС №6, которая обязала энергокомпанию дополнительно заплатить в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС) в 14,6 млн руб., а также 42,3 млн руб. налога на прибыль. Кассационный суд решил, что МИФНС незаконно доначислила «Салехардэнерго» 14,6 млн руб. НДС, а вопрос о законности доначисления 42,3 млн руб. налога на прибыль арбитражный суд ЯНАО должен рассмотреть заново.

Как указано в материалах дела, налоговые инспекторы по итогам проверки в 2019 году предложили АО «Салехардэнерго» дополнительно уплатить в бюджет НДС на сумму 24,2 млн руб., налог на прибыль 42,3 млн руб., а также пени и штрафы. МИФНС отказалась учесть при определении налога на прибыль заявленные энергокомпанией убытки в 211,9 млн руб. В компании с позицией налоговиков не согласились и пошли оспаривать налоговые доначисления в суд.

В деле несколько эпизодов, каждый из которых суд рассмотрел по отдельности. В частности, из 24,2 млн руб. НДС 14,6 млн руб. МИФНС доначислила АО «Салехардэнерго» «в связи с изъятием имущества в порядке приватизации». А 42,3 млн руб. налога на прибыль налоговики предложили «Салехардэнерго» перечислить в бюджет «по мотиву исключения из состава амортизируемого имущества объектов, приобретенных за счет бюджетных средств, переданных налогоплательщику на праве хозяйственного ведения». По эпизоду с учетом при определении налоговой базы убытков налоговики указали, что «Салехардэнерго» не доказало, почему не представило документы для подтверждения спорных убытков в период налоговой проверки.

Арбитражный суд ЯНАО в основном поддержал «Салехардэнерго». Но арбитражный суд Западно-Сибирского округа согласился с судом первой инстанции лишь частично. Он подтвердил, что налоговые инспекторы незаконно потребовали у «Салехардэнерго» восстановить 14,6 млн руб. НДС. В остальной части кассация отправила дело на новое рассмотрение. «При новом рассмотрении дела суду следует установить источники финансирования создания (приобретения) спорного имущества и право налогоплательщика на учет амортизационных отчислений при исчислении налога на прибыль с учетом приведенной правовой позиции», - постановил кассационный суд.

По словам юриста юридической фирмы «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирева, вопрос о возможности начисления НДС при приватизации муниципального имущества еще в 2012 и 2014 годах подробно анализировал Минфин. «Исключение законодателем операций по передаче имущества муниципального предприятия, выкупаемого в порядке приватизации, из объектов налогообложения НДС согласуется с положениями главы 21 Налогового кодекса, согласно которой муниципальные образования не являются плательщиками НДС. А п. 2 ст. 146 НК РФ от обложения НДС освобождены работы (услуги), оказанные органами местного самоуправления при реализации своих полномочий. Поэтому полученные от приватизации муниципального имущества средства являются доходами не органа местного самоуправления как юридического лица, а доходами местного бюджета, то есть публично-правового образования, и не могут быть признаны доходами по смыслу статьи 41 НК РФ»,— пояснил юрист.

АО «Салехардэнерго» образовано 31 октября 1997 года. Предприятие производит, передает и реализует электрическую и тепловую энергию, питьевую воду для нужд предприятий, учреждений и населения Салехарда. По данным официального сайта, на нем работает около 1,6 тыс. человек. В собственности предприятия находятся: две газовые электростанции, 36 котельных, 328,214 км тепловых сетей, два подземных водозабора питьевой воды, 218,29 км водоводных сетей, канализационно-очистные сооружения, 72,2 км канализационных сетей.

Алексей Охлопков