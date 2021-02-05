Уральский бизнесмен подал в суд на «Сбер» из-за требований о возврате льготного кредита, выданного в пандемию

Владелец екатеринбургского кафе «Подсолнухи» Андрей Семенов подал иск в Арбитражный суд Свердловской области на «Сбер» из-за требований банка о возврате льготного кредита, выданного для поддержки в период пандемии COVID-19. Об этом господин Семенов сообщил в своем Facebook.

Юридическую поддержку бизнесмену окажет фирма Intellect «на общественных началах». «Насколько я знаю, мы первые в стране обратились с таким иском. Будем формировать практику», — написал господин Семенов.

Судебное заседание назначено на 19 марта.

Напомним, в начале пандемии коронавируса банки начали выдавать предпринимателям льготные кредиты под 2%. Правительство выделило на эти цели 489 млрд руб. Компании должны погасить задолженность до 1 апреля 2021 года. Если предприятие будет сохранять занятость на уровне от 90%, то после истечения срока кредита расходы на себя возьмет государство. В случае сохранения 80% штата будет списываться половина кредита и проценты по нему.

В декабре Андрей Семенов заявил, что банк потребовал у него 1 млн руб., выданный в рамках господдержки. В «Сбере» тогда объяснили, что требования были предъявлены из-за изменения условий госпрограммы льготного кредитования, которые вступили в силу 3 декабря. По условиям программы, рыночная процентная ставка в случае изменения численности персонала предприятия устанавливается на период погашения кредита, то есть с 1 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года. На базовый период ставка в размере 2% не меняется.

Михаил Мананников