В Ульяновской области количество заражений COVID-19 превысило 4% от численности населения

По данным регионального управления Роспотребнадзора, общее количество заболевших в Ульяновской области, зафиксированное с начала пандемии, в пятницу составило 49281 случай (с учетом данных ФМБА по Димитровграду). Это составило 4,01% от численности населения региона.

Суточный прирост составил 178 случаев. Это самый низкий прирост за период с 19 октября 2020 года. Из расчета на 100 тыс. населения показатель суточного прироста составляет 14,47 случаев (по России в пятницу он на уровне 11,37). Коэффициент распространения инфекции в пятницу составил 0,95 (снижение заболеваемости). Если в начале января в регионе было развернуто более 2200 ковидных коек, то сейчас их количество сокращено. На сегодня в ковидных госпиталях региона всего 1856 коек, из них свободных – 857. По количеству заражений на 100 тыс. человек (4007) Ульяновская область занимает 15-ю строчку в списке регионов РФ. Лидирует Москва, где этот показатель составляет 7512. Пензенская область на 37 строчке (2538), Самарская – на 77 строке (1309), лучше всего ситуация в Татарстане (423).

Сергей Титов, Ульяновск