В Ярославской области задержали браконьера за отстрел лося

В Любимском районе Ярославской области полиция, совместно с егерями охотхозяйства установила виновного в незаконном отстреле лося, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. По данным пресс-службы, 39-летний мужчина, не имевший разрешения на охоту, застрелил лося в лесном массиве у автомобильной дороги Любим – Пречистое – Буй. Сотрудники полиции изъяли у мужчины зарегистрированное охотничье ружье, нож, фрагмент шкуры животного, части туши. Подозреваемый дал признательные показания.

«Подразделением дознания отдела МВД России по Любимскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота)»,— уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

В пресс-службе отметили, что по этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на или лишением свободы на срок до двух лет.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославской области Даниловский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Ярославля, который произвел незаконный отстрел лося в лесу возле автомобильной дороги Туфаново – Дмитриевское. Браконьеру назначено наказание в виде штрафа в размере 240 тыс. руб.

София Бастрыгина