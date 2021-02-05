В Сирию из «Горбушки»

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима Алима Бегиева — продавца подержанных телефонов в торговом центре «Горбушка». Бегиев организовал целую сеть по сбору средств и переправке их боевикам в Сирию.

Военный суд, рассмотрев материалы дела, расследованного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве, признал Алима Бегиева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (участие в деятельности террористической организации и организация финансирования терроризма). Подсудимому было назначено 17 лет колонии строгого режима.

Как установило следствие, а затем и суд, Алим Бегиев пытался вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ), перебравшись из Египта в Сирию, однако был депортирован на родину. Устроившись в итоге продавцом подержанных телефонов в ТЦ «Горбушка», он, используя один из мессенджеров, присягнул на верность аль-Багдади — основателю ИГ, получив задание финансово помогать боевикам.

Вначале деньги на войну жертвовали посетители торговой точки Бегиева, затем обладавший умением убеждать и располагавший к себе финансист организовал в ТЦ молельную комнату, в которой пропагандировал идеи террористов своим сторонникам.

Собранные деньги, а речь шла о десятках миллионов рублей, передавались в Москве брокерам, связанным с системой «хавала». В свою очередь, Бегиев получал от них секретный код — слово или цифры,— который через Telegram передавал боевикам. Используя код, они получали наличные в Турции или Сирии у других брокеров. Из-за того что участники схемы не совершали переводы по обычным финансовым системам, их долгое время не удавалось установить.

Уже после того, как Бегиев оказался за решеткой, выяснилось, что он не только финансировал ИГ за границей, но и помогал его сторонникам в России.

Так, например, было установлено, что он помогал делать загранпаспорта и другие документы людям, которые направлялись в Сирию, а также обеспечивал их авиабилетами.

Наконец, было установлено, что жертвователи денег Бегиеву также присягнули на верность лидерам террористической организации и ждали от них приказов для того, чтобы начать действовать.

В рамках расследования, которое вела следователь Альбина Брагинская, в разных регионах России были задержаны 16 человек, большинство из которых уже осуждены на сроки от 4 до 12 лет. Расследование продолжается, так как уже после процессов были выявлены новые эпизоды преступной деятельности фигурантов.

Николай Сергеев