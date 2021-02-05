Губернатор объяснил рост цен на отопление в Свердловской области в январе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил рост цен на отопление в январе. Это произошло после того, как житель села Быньги обратился к губернатору в Instagram.

«Почему резко подняли оплату за отопление? Обычно приносили (квитанцию — “Ъ”) на 2,5 тыс. руб. (100%, в январе принесли на 4 тыс. руб. (160%), а зарплата у меня МРОТ», — обратился к губернатор житель села.

В ответ на это глава региона заявил, что многие люди пишут ему о последних квитанциях, в которых суммы за отопление, «мягко говоря, не порадовали».

«Сказались сильные холода, когда энергетики были вынуждены повышать температуру теплоносителя, в отдельные дни – до 120-130 градусов, чтобы везде были условия для поддержания комфортной температуры», — объяснил в своем Instagram Евгений Куйвашев.

Помимо этого, по словам господина Куйвашева, в некоторых случаях причиной роста платежа могла стать неисправность приборов учета. В этом случае губернатор рекомендовал обратиться в Госжилстройнадзор, специалисты которого при необходимости примут меры.

Михаил Мананников