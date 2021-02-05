В 2020 году инвестиции в СвЖД выросли на 31%

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава Свердловской железной дороги (СвЖД) в 2020 году составили 37,2 млрд руб., что на 31% больше, чем в предыдущем году, сообщила пресс-служба СвЖД.

За год СвЖД обновила более 500 км железнодорожных линий, завершила инфраструктурные проекты по развитию направления Тобольск — Сургут — Коротчаево и построила третий электрифицированный путь на участке Косулино — Баженово, говорится в сообщении. Компания реконструировала станции Войновка, Шаля, Верещагино — в целях обеспечения пропуска тяжеловесных поездов. Были обновлены объекты вокзального комплекса дальних и пригородных пассажирских перевозок, модернизация санитарных комнат на малых вокзалах и станциях магистрали (Дружинино, Верхнекондинская, Богданович, Кунгур, Заводоуковская, Ялуторовск).

В 2020 году выполнены проектно-изыскательские работы по строительству высоких платформ в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле — на маршруте электропоезда «Ласточка». Проект реализуется во взаимодействии с правительством Свердловской области и предполагает обустройство платформ переменной высоты (высокая/низкая) на станциях Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск, о.п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский.

«Продолжено проектирование нового грузового двора на станции Гипсовая; выполнены подготовительные работы по созданию транспортно-логистического центра "Екатеринбург" на станции Седельниково. Для увеличения пропускных способностей Екатеринбургского железнодорожного узла реконструируются объекты станции Екатеринбург-Сортировочный (парк приема и сортировочная горка). После завершения всех работ перерабатывающая способность сортировочной горки вырастет в 1,6 раза»,— отмечается в сообщении.

В 2020 году СвЖД приобрела три электропоезда «Ласточка», 20 пассажирских вагонов на локомотивной тяге, четыре рельсовых автобуса РА-3 «Орлан» и три грузовых электровоза 2ЭС10.

Михаил Мананников