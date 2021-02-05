МЧС предупредило о сильных снегопадах в Свердловской области

В Свердловской области 6 и 7 февраля ожидается сильный снег и метели, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. В частности, 6 февраля синоптики прогнозируют снегопад, налипание мокрого снега на провода. 7 февраля ожидается резкое похолодание, местами температура воздуха опустится до -31 градуса. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

Как сообщила пресс-служба МЧС, водителям необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. Кроме того, не следует парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Михаил Мананников