Свердловские депутаты предложили изменить требования к проведению региональных и местных референдумов

Заксобранию Свердловской области предложили изменить требования к проведению референдумов регионального и местного уровней. С инициативой выступили четверо депутатов областного парламента.

Авторы законопроекта предлагают увеличить обязательное число участников инициативной группы по проведению регионального референдума с 20 до 300 человек. Аналогичные изменения касаются порядка проведения референдумов на муниципальном уровне. Так, для городов с численностью жителей более 500 тыс. человек — в Свердловской области это только Екатеринбург — в составе инициативной группы должно быть не менее 200 участников. Сейчас минимальное количество составляет десять человек.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект разработан для усовершенствования регионального законодательства. Сами депутаты поясняют, что увеличение количества участников инициативной группы покажет значимость выносимого на референдум вопроса, а также позволит сэкономить бюджетные средства, которые должны выделяться в случае проведения процедуры.

Как пояснили в пресс-службе свердловского заксобрания, профильный комитет рассмотрит законопроект на следующей неделе. В случае получения положительного заключения документ будет вынесен на рассмотрение регионального парламента, ближайшее заседание которого запланировано на 16 февраля.