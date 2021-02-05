В Пензенской области планируется производство бельгийского шоколада

В Пензенской области планируется начать производство бельгийского шоколада совместно с компаниями Бельгийско-Люксембургского бизнес-сообщества. Об этом сообщили в правительстве региона.

Такое предложение озвучил губернатор Иван Белозерцев в ходе деловых переговоров с гендиректором Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ Олегом Прозоровым и представителями европейского бизнес сообщества. На встрече стороны обсудили возможности для открытия новых производств на территории Сурского края, в том числе производство шоколада.

«Еще одно направление, где я вижу широкие перспективы для сотрудничества, — это кондитерская промышленность. В регионе есть предприниматели, которые заинтересованы в создании совместного производства бельгийского шоколада», — сообщил глава региона.

Мария Шахрай