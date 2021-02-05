В Калмыкии сотрудника колонии будут судить за кражу и злоупотребление полномочиями

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении дежурного помощника начальника ФКУ «Колония-поселение № 3» УФСИН России по Республике Калмыкия. Правоохранители подозревают его в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и в краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Калмыкии.

По версии следствия, подозреваемый неоднократно вызывал к себе одного из заключенных с июня 2019 года по 30 марта 2020 года и, угрожая ему проблемы при отбытии наказания, заставлял его совместно с другими заключенными загонять на территорию исправительного учреждения 17 голов крупного рогатого скота и производить их забой, что осужденные и сделали. «Разделенные тушки обвиняемый вывез и реализовал на территории города Элисты Республики Калмыкия, а вырученными от продажи денежными средствами распорядился по своему усмотрению, тем самым причинив имущественный вред в общей сумме 735 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева