Екатеринбурженка привезла к мэрии гроб с покойницей

Жительница Екатеринбурга привезла к мэрии города гроб с телом матери, пишет ИА «Накануне.ру». Женщина заявила, что не смогла законно похоронить мать рядом с могилой отца из-за завышенных цен на ритуальные услуги. При этом осуществить незаконное захоронение, на месте уже имеющийся могилы, на Восточном кладбище им не дали.

В МКУ «Служба городских кладбищ» агентству Ura.ru рассказали, что 3 февраля при подхоронении в семейную могилу смотритель кладбища обнаружил неизвестный гроб без опознавательных знаков, после чего вызвал сотрудников полиции и Следственного комитета, которые приостановили копку могилы. Дочь усопшей заявила, что следователи разрешили похороны, однако администрация кладбища не дала им совершить захоронение. При этом официального разрешения из СКР она не представила.

Женщина настаивает, что похоронить мать нужно именно рядом с могилой отца, однако в МКУ заявили, что хоронить на этом месте больше нельзя. После эксгумации, которую провели следователи, выкопанную могилу нужно дезинфицировать, рекультивировать и закопать.