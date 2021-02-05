Удмуртстат: экономическая ситуация в розничной торговле остается удовлетворительной

Удмуртстат провел выборочное обследование деловой активности и конъюнктуры в розничной торговле по итогам четвертого квартала 2020 года. По мнению 87% опрошенных руководителей, экономическая ситуация в розничной торговле остается удовлетворительной или благоприятной. В то же время 13% респондентов считают ее неблагоприятной.

Главными факторами, сдерживающими активность организаций розничной торговли, являются высокая конкуренция со стороны других компаний и низкая платежеспособность покупателей. Так считают 69% и 65% опрошенных. Кроме того, 37% респондентов отнесли к негативным факторам высокую арендную плату, 36% — высокий уровень налогов, 23% — транспортные расходы.