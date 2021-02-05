Алексей Журавлев намерен избираться в Госдуму от Тамбовщины

Как и предполагал “Ъ”, депутат Госдумы от Воронежской области Алексей Журавлев (внефракционный парламентарий, лидер партии «Родина») намерен сохранить мандат через выдвижение по Тамбовскому одномандатному округу №177. Об этом “Ъ” сообщил источник в обладминистрации и подтвердил собеседник, близкий к руководству «Родины». По их словам, это решение уже согласовано с администрацией президента (АП).

В нынешний созыв Госдумы господин Журавлев избрался от Воронежской области по Аннинскому округу №89. От него же ранее трижды проходил в парламент страны один из основателей «Родины», глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. При этом «Единая Россия» в том же округе обычно не выставляла своего кандидата. В 2016 году Алексей Журавлев победил с 46,5% голосов. Теперь же, как считают в АП, депутату следует использовать потенциал «Родины» в Тамбовской области, где по результатам выборов в сентябре прошлого года у партии оказалось большинство мандатов в гордуме. Кроме того, лидер реготделения «Родины» Максим Косенков пока остается врио мэра. «Но это вовсе не означает размена, "Единая Россия" в любом случае выставит против Журавлева своего кандидата»,— заверил “Ъ” собеседник в АП.

Сам Алексей Журавлев пояснил “Ъ”, что «соратники действительно склоняют» его к выдвижению в Тамбове, но прежде он еще проведет консультации с активом партии: «У нас в Тамбове сильные позиции, и мне не хочется их упускать. С другой стороны, жалко оставлять родной Аннинский округ, который я "на пузе прополз"».

Источники “Ъ” в воронежском реготделении «Единой России» ранее отмечали, что в грядущую выборную кампанию партия намерена выставить по Аннинскому округу сильного кандидата. С персоналиями в реготделении намерены окончательно определиться к началу весны, когда пройдут процедуры внутрипартийного голосования и заседание генсовета партии.

Андрей Прах, Андрей Винокуров